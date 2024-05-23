Российская ПВО за ночь уничтожила 35 снарядов РСЗО над Белгородской областью

В течение минувшей ночи была пресечена попытка ВСУ нанести террористический удар по Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Средствами ПВО были уничтожены три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», тридцать два реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и три БПЛА.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ночной атаки пострадавших нет. Небольшие повреждения получили пять частных домовладений в селе Таврово и одно в поселке Дубовое.

Накануне сообщалось, украинский беспилотник атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка. К счастью, электричка двигалась без пассажиров.