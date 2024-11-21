При обстреле ВСУ Горловки пострадали 20 мирных жителей, в том числе глава района Джеломанова

В результате обстрела города Горловки бойцами ВСУ пострадали 20 гражданских лиц, среди которых есть и глава района. Об этом сообщил Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики.

В своем телеграм-канале он уточнил, что украинские войска атаковали центр Горловки, в результате чего 20 мирных жителей получили ранения, включая Ирину Джеломанову, главу Никитовского района. Медицинские работники уже оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Также Пушилин отметил, что такие действия противника являются бесполезными с военной точки зрения и наносят большой ущерб мирному населению.

Ранее сообщалось, что Украина нанесла ракетный удар по объекту Управделами президента России.