Вооруженные силы Украины атаковали ракетами в Курской области усадьбу князей Барятинских, которая была построена в XIX веке. О данном факте пишет телеграм-канал Mash.

Информационный ресурс уточняет, что в настоящее время территория исторического объекта оцеплена. На месте работают специалисты, выясняющие тип использованных киевским режимом ракет. Данные о возможных повреждениях не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали Курскую область ракетами Storm Shadow, разрешение на использование которых ранее дала администрация Джо Байдена.