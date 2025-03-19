При пожаре в частном доме в Челябинской области погибла девочка

В Челябинской области при пожаре в частном доме погиб ребенок, сообщило управление МЧС по данному региону.

Инцидент произошел в ночь на 19 марта. Во время пожара родители девочки и двое ее братьев смогли покинуть охваченное огнем здание. Ребенок 2017 года не успел уйти, из-за чего погиб. Тело девочки при тушении огня нашли спасатели.

Как уточнили в МЧС, огонь в доме распространился быстро и охватил площадь в 140 кв. м. В результате этого были повреждены надворные постройки и само строение.

Других детей доставили в медицинское учреждение для проверки состояния их здоровья. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

На место происшествия вызвали специалистов испытательной пожарной лаборатории, которые занимаются выяснением причин возгорания и обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в Башкирии также произошла трагедия, в результате которой погибли пятеро детей и взрослый мужчина. Там пожар охватил частный дом. Спасти его жителей не удалось.