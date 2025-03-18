Пять детей и мужчина сгорели заживо при пожаре в квартире в Башкирии

В результате пожара в квартире в Республике Башкортостан погибли пять человек, включая одного мужчину, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем телеграм-канале.

В экстренных службах региона сообщили, что в ночь на 18 марта в двухэтажном многоквартирном доме в селе Вперед на втором этаже загорелся натяжной потолок. К моменту приезда пожарных пламя уже не распространялось.

«Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. К сожалению, в квартире без признаков жизни были обнаружены пять детей (три девочки 2017, 2019, 2019 годов рождения и два мальчика 2021 года рождения) и 33-летний мужчина», — говорится в сообщении МЧС.

Сообщается, что в ликвидации возгорания участвовали пять сотрудников и две единицы специализированной техники. В настоящее время проводится расследование инцидента. Устанавливаются все обстоятельства пожара и гибели людей.

Ранее сообщалось, что после падения дрона на нефтебазе в Туапсе в ночь на 14 марта начался пожар.