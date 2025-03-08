При пожаре в Красноярском крае погиба 14-летняя девочка
При пожаре в городе Ужур погиб подросток
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
В ночь на 8 марта в одноэтажном доме на улице Некрасова в городе Ужур в Красноярском крае в одноэтажном доме вспыхнул пожар. В результате погибла 14-летняя девочка, один человек пострадал.
О ЧП сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным ведомства, пожар начался около 00:00 мск. Известно, что пламя охватило площадь 160 кв. метро.
Пожар удалось локализовать в 01:12 мск.
Тело ребенка с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия огня обнаружили на полу в одной из комнат.
Также был травмирован молодой человек 18 лет.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печи.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
Известно, что девочка жила в доме со своей матерью и старшим братом. Ночью они ушли в кафе, а та осталась дома одна.
Возможная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
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