При пожаре в Красноярском крае погиба 14-летняя девочка

О ЧП сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ночь на 8 марта в одноэтажном доме на улице Некрасова в городе Ужур в Красноярском крае в одноэтажном доме вспыхнул пожар. В результате погибла 14-летняя девочка, один человек пострадал.

По данным ведомства, пожар начался около 00:00 мск. Известно, что пламя охватило площадь 160 кв. метро.

Пожар удалось локализовать в 01:12 мск.

Тело ребенка с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия огня обнаружили на полу в одной из комнат.

Также был травмирован молодой человек 18 лет.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печи.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Известно, что девочка жила в доме со своей матерью и старшим братом. Ночью они ушли в кафе, а та осталась дома одна.

Возможная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

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