В Химках загорелся крупный склад с паллетами

Крупный склад, который находится в Химках в микрорайоне Сходня, загорелся утром 7 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Общая площадь возгорания склада, который находится в химкинском микрорайоне Сходня, составляет 1,6 тыс. кв. м. Внутри склада хранились деревянные паллеты. Из-за пламени в ряде мест уже обрушилась крыша.

«Кровля обрушилась на 800 квадратах», — указал микроблог.

Представители МЧС добавили, что на тушение пожара уже выехали 49 человек. Их усилия подкреплены 15 единицами техники.

Чуть позже это же ведомство сообщило, что открытое горение на складе ликвидировано. Теперь пожарные занимаются проливкой конструкций и остатков содержимого объекта.

Ранее сообщалось, что в Москве в отделении «Газпромбанка», которое находится в ТЦ «Свиблово», прогремел взрыв. По имеющимся сведениям, в результате инцидента в помещении выбило окна, но пожара удалось избежать. Причиной взрыва стал мужчина, который пытался подорвать банкомат. Теперь его разыскивают.