Жилой дом вспыхнул ночью в Раменском, пострадал один человек

Частный дом сгорел ночью в деревне Бритово в Раменском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в жилом здании на Оборонной улице поступили спасателям накануне после девяти часов вечера. К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники.

Полностью ликвидировать последствия пожара удалось к двум часам ночи. В результате ЧП пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире в Красногорске.