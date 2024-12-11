Атака БПЛА: глава Таганрога Камбулова призвала горожан спуститься в подвал и сесть на пол

В городе Таганроге Ростовской области объявлена опасность атаки с воздуха беспилотными летательными объектами. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировала руководитель городской администрации Светлана Камбулова.

В своем Telegram-канале чиновница объявила горожанам алгоритм действий в условиях вероятности вражеской атаки. Жителей призвали спешно спуститься в подвалы или на нижние этажи многоквартирных домов.

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала Камбулова.

Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на Брянск. Над городом было сбито не менее 10 вражеских дронов. После этого многочисленные взрывы были слышны в небе над Таганрогом в Ростовской области.