При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 полицейских, задержано 43 человека

Во время разгона митинга в столице Грузии пострадали десятки полицейских. Эти данные обнародовало грузинское Министерство внутренних дел, слова его представителей привело РИА Новости.

Рядом со зданием парламента Грузии был организован митинг. Правоохранители разогнали его, используя силу.

«В ходе акции правоохранители задержали 43 человека за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и за мелкое хулиганство», — было заявлено журналистам.

Во время разгона митинга пострадало 32 силовика. Тринадцати из них потребовались хирургические вмешательства. Все это стало следствием сопротивления, которое было оказано со стороны митингующих.

Ранее сообщалось, что российский журналист пострадал в Тбилиси во время разгона митинга. Он попал под струи водометов и в итоге получил химические ожоги. Ему потребовалась медицинская помощь, которую оказали дежурившие неподалеку врачи.