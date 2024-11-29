Корреспонденту РИА Новости обожгло руки, лицо и шею от струи водомета в центре Тбилиси

В центре Тбилиси в настоящее время продолжаются стычки недовольных итогами октябрьских выборов в парламент Грузии с полицейскими. Ранее сообщалось о пострадавших трех правоохранителях и операторе местного телеканала.

Как сообщает РИА Новости, корреспондент российского агентства также пострадал в ходе беспорядков на проспекте Руставели. Во время репортажа журналист попал под струи водомета, который был применен для разгона протестантов грузинскими полицейскими.

«Уже после того как спецназ применил водомет (на видео), откуда-то сбоку включили еще один водомет. Корреспонденту РИА Новости обожгло руки, лицо, шею, от струи водомета шел стойкий запах ацетона», — сообщает агенство.

Отмечается, что пострадавшему журналисту находившиеся рядом люди помогли дойти до дежуривших неподалеку медиков. Мужчине обработали глаза, руки, дали подышать кислородом.

Минувшим днем, 28 ноября, премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.