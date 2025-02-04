При стрельбе в шведской школе, предварительно, погибли десять человек

Около десяти человек погибли в результате стрельбы в шведской школе Campus Risbergska, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции.

Отмечается, что точное количество пострадавших на данный момент неизвестно. Как ранее сообщила газета Expressen, мужчина, устроивший стрельбу, покончил с собой.

Инцидент произошел во вторник днем. Что стало причиной совершения преступления, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия работают полиция и скорая помощь.

Как пишет «Московский комсомолец», Швеция получила репутацию как страна с наибольшим количеством убийств с использованием огнестрельного оружия среди государств Европейского Союза (ЕС).

Отмечается, что в 2023 году от огнестрельного оружия в Швеции погибли 53 человека. Годом ранее это число составляло 62 человека. При этом, подчеркивают эксперты, уровень убийств на душу населения в столице государства Стокгольме был примерно в 30 раз выше, чем в Лондоне.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что на западе Москву из-за дорожного конфликта произошла стрельба.