После стрельбы на западе Москвы в ряде районов столицы ввели план «Перехват»
Shot: дорожный конфликт стал причиной стрельбы на западе Москвы
Фото: [unsplash.com]
После стрельбы на Кастанаевской улице Москвы в ЗАО и соседних районах ввели план «Перехват», сообщает телеграм-канал Shot.
Звуки стрельбы услышали поздним вечером, 4 февраля. По предварительным данным, огонь из травматического пистолета в жилом дворе открыл водитель черного Mercedes без номеров. Он направил опасный предмет в сторону Hyundai, а затем скрылся. В связи с в некоторых районах Москвы был введен план «Перехват», уточняет канал.
Отмечается, что между водителями двух транспортов мог произойти конфликт. На месте нашли несколько гильз. В ситуации разбираются правоохранители, но официальных данных о происшествии нет.
Ранее сообщалось, что легковой транспорт устроил смертельное ДТП на «зебре» в Новой Москве .