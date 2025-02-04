После стрельбы на западе Москвы в ряде районов столицы ввели план «Перехват»

После стрельбы на Кастанаевской улице Москвы в ЗАО и соседних районах ввели план «Перехват», сообщает телеграм-канал Shot.

Звуки стрельбы услышали поздним вечером, 4 февраля. По предварительным данным, огонь из травматического пистолета в жилом дворе открыл водитель черного Mercedes без номеров. Он направил опасный предмет в сторону Hyundai, а затем скрылся. В связи с в некоторых районах Москвы был введен план «Перехват», уточняет канал.

Отмечается, что между водителями двух транспортов мог произойти конфликт. На месте нашли несколько гильз. В ситуации разбираются правоохранители, но официальных данных о происшествии нет.

Ранее сообщалось, что легковой транспорт устроил смертельное ДТП на «зебре» в Новой Москве .