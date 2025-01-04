ВСУ убили ребенка в ходе атаки в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ходе атаки ВСУ на гражданский автомобиль погиб ребенок. Трагическую новость глава опубликовал в официальном канале в Telegram.

Семья из трех человек пострадала при атаке украинскими БПЛА. Дрон ударил по транспорту, в итоге женщина и мужчина получили ранения разной степени тяжести. Также был серьезно травмирован их десятилетний сын: он скончался по пути в больницу.

Балицкий выразил соболезнования родителям погибшего мальчика. Власти региона окажут им все необходимую помощь и поддержку в тяжелый период. Однако эти вопросы будут решать после того, как пострадавшие придут в себя. Пока за их жизни борются врачи.

Ранее сообщалось, что в Воронеже обломки БПЛА угодили в жилой дом. Чудом никто не пострадал. Для оперативного начала восстановительных работ в районе ввели режим ЧС.