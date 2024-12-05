Дагестанцам напомнили о штрафах и уголовной ответственности за незаконное подключение к газу
Фото: [телеграм-канал Сергея Меликова]
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к жителям в связи с выявленными случаями незаконного подключения к газу. Он напомнил дагестанцам об опасности самовольных врезов для жизни.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к жителям в связи с выявленными случаями незаконного подключения к газу. Он напомнил дагестанцам об опасности самовольных врезов для жизни.
Данное нарушение было выявлено в поселке Ленинкент в составе Махачкалы, написал Меликов в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что специалистам пришлось убирать протянутые жителями вдоль более чем 20 домов на двух улицах резиновые шланги.
Обычно, отметил Меликов, эти конструкции сделаны из непригодных материалов. В результате могут быть утечки газа, пожары и взрывы.
Жителям республики напомнили, что за такие нарушения предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.
Ранее сообщает о том, что в Дагестане предотвратили серию террористических актов.