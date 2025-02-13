При взрыве газе в торговом центре на Тайване погибли четыре человека

В результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) «Синьгуан Саньюэ» в городе Тайчжун на Тайване погибли четыре человека. Об этом сообщило агенство Focus Taiwan (Central News Agency).

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг, 13 февраля, в 11:33 по местному времени (6:33 мск). Как уточнил источник, инцидент произошел на 12-м этаже ТЦ в магазине Shin Kong Mitsukoshi. Отмечается, что газ взорвался в том месте, где проводились ремонтные работы.

Focus Taiwan со ссылкой на спасателей сообщило, что четырех человек выбросило взрывной волной из окон ТЦ.

По информации Центрального информационного агентства, сразу после получения сообщения о взрыве на место происшествия прибыли 27 пожарных машин и 62 спасателя. Отмечается, что эвакуация людей и ликвидация последствий происшествия стали приоритетными задачами для экстренных служб.

Спасательные операции продолжаются. Местные власти призвали граждан соблюдать осторожность и держаться подальше от зоны происшествия.

В декабре сообщалось, что в ТЦ «Алания Молл» произошел взрыв в кафе на фудкорте из-за утечки газа.