Установлена причина возгорания на заводе «Омсктрансмаш»
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Огонь на заводе «Омсктрансмаш» охватил площадь около 2400 кв. м. Предварительно, причиной возгорания стали сварочные работы на крыше цеха. Об этом сообщило РИА Новости.
«По уточненной информации, площадь пожара на кровле цеха достигла 2400 кв. м», — говорится в сообщении.
Вероятной причиной возгорания являются сварочные работы.
По информации Главного управлении МЧС, возгорание на предприятии «Омсктрансмаш» удалось ограничить в распространении.
Завод «Омсктрансмаш» занимается производством танков и огнеметных систем «Солнцепек» и является частью концерна «Уралвагонзавод».
Ранее сообщалось, что в Омске произошло возгорание на предприятии «Омсктрансмаш».