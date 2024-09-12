В Омске произошло возгорание на предприятии «Омсктрансмаш»

Пожар случился на территории завода «Омсктрансмаш», как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«На заводе «Омсктрансмаш» произошел пожар. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются», — написал он.

В компании «Омсктрансмаш» заверили, что данное происшествие не скажется на функционировании предприятия. Благодаря быстрому реагированию удалось избежать распространения огня на соседние здания и избежать серьезных последствий.

На данный момент администрация предприятия совместно с аварийными службами проводит тщательное расследование причин инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.

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