Причиной пожара в хабаровском театре могли стать взрывы баллонов при ремонте

Причиной пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре, предварительно, стали взрывы не менее шести баллонов. Об этом губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину доложил представитель МЧС России. Видео опубликовал телеграм-канал телеканала «Губерния».

Отмечается, что баллоны использовались при ремонте здания. По информации регионального Минкульта, в учреждении ремонтировали крышу. Работы начались в сентябре 2024 года. Специалиста МЧС эвакуировали четыре кислородных и два газовых баллона с тыльной стороны здания.

Пожар в академическом театре произошел 3 октября примерно в 9:12 по местному времени (2:12 по мск). Огонь охватил площадь 4 тыс. кв. м. Из-за огня фасад здания и наружная стена обрушились. По информации МЧС, пострадали двое мужчин и женщина, которые находились в театре в момент начала пожара.

Ранее сообщалось, что по факту инцидента с пожаром в театре специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу. В обстоятельствах пожара разбирается прокуратура региона.