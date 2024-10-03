Прокуратура разбирается в обстоятельствах пожара в Хабаровском музыкальном театре

В связи с возникновением пожара в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра прокуратура Центрального района Хабаровска инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

С целью установления причин возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Сообщается, что площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. метров. От пламени обрушился фасад здания, также рухнула наружная стена. В процессе тушения взорвались четыре баллона с газом. К счастью, пострадавших нет.

Пожар в театре вспыхнул в четверг в 9:12 по местному времени (2:12 по московскому).

В Хабаровском краевом музыкальном театре делали ремонт к 100-летнему юбилею учреждения, который будут отмечать в 2026 году.

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