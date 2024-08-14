Пожар в коттедже под Истрой, где пострадали двое подростков, произошел из-за того, что один из школьников пытался разжечь камин, пишет SHOT .

По информации издания, шестеро несовершеннолетних праздновали день рождения. Именинник — сын владельца дома — решил разжечь камин, но жидкость вспыхнула. Подросток получил ожоги 20 процентов тела. Его госпитализировали.

С розжигом камина школьнику помогала одноклассница. Девочка сейчас в реанимации в критическом состоянии — у нее, по данным журналистов, 99 процентов ожогов тела.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь возгорания в коттедже составила шестнадцать квадратных метров.