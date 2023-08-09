Причиной взрыва на заводе в Сергиевом Посаде мог стать ангар с пиротехникой

На заводе в Сергиевом Посаде, по предварительным данным, взорвался склад с пиротехнической продукцией. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщил ТАСС .

Собеседник агентства не исключил, что ЧП произошло из-за человеческого фактора.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошел днем в среду. По информации журналистов, в результате разрушен ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров, который арендовала на территории завода частная фирма.

На месте работают сотрудники экстренных служб. К месту взрыва оперативно выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В связи с произошедшим администрация муниципалитета организовала работу горячей линии: 8-496-545-77-55, 8-496-540-88-36, а также дополнительный номер — 8-915-135-15-10.