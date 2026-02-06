«Принес ружье отца в рюкзаке»: в Баку десятиклассник выстрелил в учительницу прямо в школе

В частном лицее «Идрак» в Бинагадинском районе Баку произошел инцидент со стрельбой, сообщило агентство APA. Утром 6 февраля ученик 10-го класса принес в школу охотничье ружье, принадлежащее его отцу, спрятав его в рюкзаке. Подросток выстрелил в учительницу математики и ранил ее в шею.

Пострадавшую доставили в Республиканский центр скорой помощи, а затем перевели в Клинический медицинский центр. Ее состояние тяжелое, врачи готовят женщину к операции.

Ученика задержали на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. В учебном заведении отменили занятия.

