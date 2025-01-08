Природные пожары в Лос-Анджелесе охватили площадь в 1344 гектара

Общая площадь природных пожаров в американском округе Лос-Анджелесе занимает 1344 гектара. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное пожарной службой штата Калифорния.

Ситуация с пожаром постепенно принимает катастрофический характер. На данный момент локализация возгораний стремится к нулю. Больше всего пламя бушует в районе Палисейдс. Там огонь охватил площадь в 1182 гектара. В каньоне Итон полыхает еще порядка 162 гектаров местности. А всего площадь природных пожаров составляет 1344 гектара.

Отмечено, что без электроэнергии уже осталось около 220 тыс. жителей округа, что составляет 6,7% от всего его населения. Местные власти приступили к эвакуации людей, которые проживают в зоне стихийного бедствия.

Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Кировской области. В здании, которое находилось в поселке Килмезь, проживало 11 человек, и восемь из них погибли. Пожарные приехали всего через три минуты после вызова, к этому времени пламя уже охватило 480 кв. м. площади дома.