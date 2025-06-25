Природный пожар привел к возгоранию и взрывам на территории воинской части в Забайкалье

В одной из воинских частей Забайкалья природный пожар привел к взрывам боеприпасов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, сославшись на информацию, полученную от депутата Госдумы Андрея Гурулева.

ЧП произошло в поселке Большая Тура. В этом населенном пункте 11 лет назад уже горел склад с боеприпасами из-за лесного пожара. Тогда из-за детонации боеприпасов погибло 10 человек, в том числе начальник отдела этого склада. Теперь после возгорания сухой травы начали взрываться старые снаряды, которые не сдетонировали в 2014 году. Из-за повышенной опасности к складу не пропускают пожарные машины.

«Территория военного объекта оцеплена. Огонь тушат с воздуха — вертолеты сбрасывают воду», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Москвы была задержана в Санкт-Петербурге при попытке совершить теракт. Девушка планировала подорвать автомобиль начальника отдела коммерческой компании, чтобы оказать давление на российские власти. Подозреваемая, чьи взгляды характеризуют как проукраинские, пыталась заложить самодельное взрывное устройство под днище машины.