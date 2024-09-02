Природный пожар в ЛНР унес жизни двух человек

Масштабы бедствия оказались катастрофическими: огонь уничтожил 41 частный дом, два барака, 86 различных хозяйственных построек и один автомобиль. Всего 32 человека были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться во временные убежища. Эвакуация проводилась с помощью специального транспорта, предоставленного МЧС России.

Пожар, произошедший в поселке ЛНР, охватил территорию в 300 га и унес жизни двух человек, а также оставил троих с травмами различной степени тяжести, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

«В поселке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 га. Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. Пострадали три человека. К сожалению, двое погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оказать первую помощь пострадавшим и эвакуировать людей из опасной зоны. Однако локализовать пожар оказалось нелегко из-за сложных погодных условий и скорости распространения огня.

Ситуация была усугублена тем, что многие из строений в поселке были выполнены из легковоспламеняющихся материалов, что способствовало быстрому их разрушению.

Местные власти уже начали оценивать ущерб и разработали план по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Ожидается, что будет проведено тщательное расследование причин возгорания, которое поможет предотвратить подобные катастрофы в будущем.

Ранее сообщалось, что в Калининграде произошел пожар на крыше 14-этажного дома.