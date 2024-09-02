В Калининграде произошел пожар на крыше 14-этажного дома

В Калининграде загорелась крыша 14-этажного дома, пожарные расчеты отправлены к месту происшествия по повышенному рангу тревоги, сообщил ТАСС.

«Горит кровля 14-этажного здания. На место по повышенному рангу направлены силы МЧС», — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем телеграм-канале, что площадь пожара достигла 250 кв. м.

«Организован штаб. Эвакуировали 14 человек, в том числе четверых спасли из застрявшего лифта. Эвакуация продолжается. Пожар локализован, вся необходимая поддержка пострадавшим будет оказана. Предварительная причина — короткое замыкание. Но причину еще выясним, работают дознаватели», — написал глава региона.

Всего на месте происшествия задействованы 16 единиц техники и около 85 человек личного состава, включая пожарных, работников медицинских служб и спасателей.

В операции также участвуют сотрудники правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка и содействия в эвакуации жильцов.

Пожар начался днем в доме №20 на улице Эпроновской. Из здания эвакуированы 20 человек, из которых четверо спасены, включая двоих детей.

В результате усилий спецслужб пожар в многоэтажном доме был локализован. Причина возгорания выясняется.

Медицинские учреждения Калининграда также приведены в состояние повышенной готовности на случай поступления пострадавших.

Специалисты МЧС напоминают жителям о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности и регулярно проверять исправность электрических приборов, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Пролетарске спустя 15 дней ликвидировали пожар на складах.