Присоединившемуся к РДК актеру из «Глухаря» грозит второе пожизненное заключение

Второй окружной военный суд Москвы открыл новое уголовное дело против актера Кирилла Канахина, сыгравшего в сериале «Глухарь» и приговоренного к пожизненному сроку, после его вступления в «Русский добровольческий корпус»*.

Согласно картотеке, ему предъявлены обвинения более чем по десяти статьям, по которым максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Дело поступило к судье 19 сентября.

Также материалы по уголовному делу против лидера РДК* Дениса Капустина**, которому угрожает второй пожизненный срок, переданы в суд в Москве.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при лобовом столкновении иномарок в Домодедово.

*признан в России террористической организацией.

**внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.