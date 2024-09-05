Уголовное дело возбудили в Подмосковье после избиения подростка сверстником

Уголовное дело возбудили в подмосковном Видном после того, как один подросток избил другого, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в ходе драки один из школьников пытался придушить оппонента, однако действие юноши пресек другой несовершеннолетний, которого нападавший тоже попытался придушить.

Один из потерпевших попал в больницу.

Как сообщали в прокуратуре Подмосковья, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что в Люберцах задержали мужчину, подозреваемого в нападении на водителя такси.