Приступ за рулем унес жизнь пенсионера и привел к ДТП на Дальнем Востоке

В Холмске Сахалинской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), причиной которого стала внезапная смерть водителя за рулем, пишет «МК». Авария произошла 15 января около 18:00 по местному времени возле дома по ул. Лесозаводской.

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Ford Ranger, двигаясь по улице, потерял контроль над транспортным средством. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованным автомобилем Toyota Cresta. Владелец Ford погиб на месте.

Медики, прибывшие на место происшествия, предполагают, что причиной потери управления мог стать внезапный приступ болезни у пожилого водителя. По версии врачей, мужчина мог скончаться до момента столкновения. Судебно-медицинские эксперты проводят исследование для установления точной причины смерти.

