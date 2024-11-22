Признанный иноагентом рэпер Noize MC не признал вину в дискредитации ВС России

Музыкант Noize MC* (Иван Алексеев*), признанный иноагентом, не признал свою вину в административном деле о дискредитации российской армии, по которому ему назначили штраф в размере 50 тыс. руб., сообщило РИА Новости.

Согласно материалам дела, Алексеев* не появился на заседании суда, а направил своего адвоката, который на заседании заявил о непризнании вины. Защита попросила о прекращении дела, ссылаясь на то, что Алексеев* не размещал оспариваемый информационный пост в интернете и не имеет отношения к Telegram-каналу Readovka.

В документах указано, что ответственность Алексееву* была предъявлена за публикацию от 15 августа 2024 года. В ходе инспекции сотрудники МВД выявили информационный пост в новостном Telegram-канале Readovka, автором которого является пользователь с именем noizemc, как указано в судебных материалах.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал музыканта-иноагента Noize MC* на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ.

*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.