Суд оштрафовал музыканта-иноагента Noize MC на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Московский Тверской суд наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на музыканта Noize MC* (Иван Алексеев), признанного иноагентом, за действия, которые суд счел дискредитацией российской армии, сообщило РИА Новости.

Суд признал виновным Алексеева* в нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и вынес решение о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Noize MC* был включен в реестр иностранных агентов осенью 2022 года и с тех пор несколько раз подвергался штрафам за несоблюдение законодательства, касающегося иноагентов.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция составила протокол на рэпера Ивана Алексеева* за дискредитацию ВС России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.