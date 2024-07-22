Воробьев: пропавшие в Северной Осетии дети из Подмосковья вышли на связь

Пропавшая туристическая группа из Долгопрудного, в которой было 10 детей, вышла на связь. Об этом на своей официальной странице в соцсетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев вечером в понедельник, 22 июля.

По данным главы региона, тугруппа, в составе которой было и 10 детей, пропала в горах Северной Осетии, а потом вышла на связь. Андрей Воробьев отметил, что все живы и здоровы, с детьми также все хорошо. Сейчас туристы отдыхают в палаточном лагере. а не выходили на связь они потому, что пришли на точку чуть позже запланированного времени.

В связи с этим возникла внештатная ситуация, и на поиски пропавших направлялись спасатели. К счастью, все закончилось хорошо. Также глава Московской области поблагодарил спасателей за оперативное реагирование и помощь в сложившейся ситуации.