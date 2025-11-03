Пробка в сторону области: в Москве произошло жесткое ДТП с пострадавшими и санавиацией

На Варшавском шоссе в Москве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента ГОЧСиПБ.

Как отмечает ведомство, для оперативной эвакуации одной из пострадавших — девушки с множественными травмами — был задействован дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра. Воздушное судно с медиками территориального центра медицины катастроф на борту незамедлительно доставило пациентку в специализированный стационар столицы.

Департамент транспорта также информировал, что движение на участке в районе д.178А в сторону области было затруднено. По состоянию на 19.30 дороги вновь открыли для свободного проезда.

«Осторожно, новости» отмечали, что столкнуться могли две легковушки. По кадрам видно, как деформировались их кузовы.

