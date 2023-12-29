Продал арендованную машину: мошеннические действия пресекли в подмосковных Химках

Представитель лизинговой компании с заявлением о мошенничестве в отношении их автотранспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина, обратившийся в дежурную часть, рассказал, что их клиент продал автомобиль, находящийся в собственности лизинговой организации. Сумма ущерба составила семьсот сорок тысяч рублей.

Удалось установить, что подозреваемый нарушил договор аренды, заключенный с данной фирмой, согласно которому не имел права совершать с автомобилем регистрационные действия и продавать. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан девятнадцатилетний житель Москвы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. А фигуранта дела отправили под домашний арест.

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