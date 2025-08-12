Продавец фруктов в Таиланде напал на туриста с ножом из-за долга

Издание The Thaiger сообщило , что в Таиланде торговец фруктами напал с ножом на туриста из Азербайджана из-за отказа оплатить покупку стоимостью 150 руб.

Происшествие случилось 8 августа на туристическом острове Пхукет. Согласно сведениям правоохранительных органов, 33-летний Орхан Хидайет Оглу употребил фрукты в передвижной торговой точке, принадлежащей 25-летнему Паннавиту Енгесьину, и затем отказался от оплаты в размере 60 бат (эквивалентно примерно 150 руб.).

Конфликт между ними перерос в потасовку, в ходе которой владелец прилавка нанес азербайджанцу ножевое ранение в область живота. Пострадавший турист был доставлен в больницу. Продавец был арестован и признался в совершенном преступлении. В настоящее время полиция изучает записи камер видеонаблюдения с места инцидента.

