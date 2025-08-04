В Татарстане 11-летняя девочка напала на родных с ножом

В Татарстане произошла кровавая семейная трагедия, в которой фигурировала 11-летняя девочка с холодным оружием. Об этом сообщил новостной ресурс «Челнинские известия».

Как сообщает портал, семья перебралась в Мензелинск из государства, входившего в состав СНГ, около года назад. В ночь на 2 августа в доме находились бабушка и трое внуков, так как родители были на работе. 11-летняя школьница, закончившая 4-й класс, бодрствовала и была занята телефоном. 13-летний брат попросил ее выключить устройство и заснуть.

Замечание вызвало гнев у девочки. Когда брат заснул, она взяла нож из кухни и нанесла подростку раны, несовместимые с жизнью. Далее она ударила ножом в область груди бабушку, а затем попыталась совершить удушение 19-летней сестры. Пожилая женщина госпитализирована и находится в критическом состоянии. Старшая сестра избежала физических повреждений.

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