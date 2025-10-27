Продавец швырнул табуретку в коллегу на рынке в Москве

Конфликт между работниками одного из столичных рынков завершился метанием табуретки, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе московского УМВД.

Инцидент, произошедший между двумя продавцами, зафиксировали камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как 44-летний мужчина в ходе словесной перепалки начинает активно жестикулировать, после чего хватает табуретку и бросает ее в свою 42-летнюю коллегу.

Меткий бросок пришелся в голову женщины, которая сразу после этого вышла из-за рабочего прилавка, схватившись за нее.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и сняла побои. Медицинское освидетельствование установило наличие легкого вреда здоровью.

Подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

