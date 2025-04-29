Продавцы в Испании потеряли тысячи евро из-за отключения электричества

В Испании владельцы небольших торговых точек несут убытки, достигающие тысяч евро, поскольку отключения электроэнергии приводят к размораживанию холодильного оборудования и порче скоропортящихся продуктов.

Местные жители выражают недовольство невозможностью торговли даже мороженым, которое быстро тает из-за отсутствия электроснабжения, что влечет за собой упущенную выгоду для предпринимателей.

В Барселоне, на фоне сложившейся чрезвычайной ситуации, участились случаи умышленных поджогов и возникновения пожаров. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеоматериалы, демонстрирующие работу пожарных, тушащих пламя на территории складского комплекса.

Следует напомнить, что Испания и Португалия столкнулись с масштабными проблемами в электроснабжении и функционировании сетей связи. Отключения электричества зафиксированы в крупнейших городах, таких как Мадрид, Барселона, Севилья, Валенсия, Ла-Корунья и других населенных пунктах.

В отдельных регионах страны наблюдался транспортный коллапс из-за неисправности светофорных объектов. Аналогичные проблемы с электроэнергией затронули и территорию Португалии.

Позднее появилась информация о постепенном восстановлении электроснабжения в Испании. В течение примерно 20 часов люди пользовались радиоприемниками для получения информации.

Премьер-министр Педро Санчес в режиме реального времени успокаивал население. Практически сразу были отключены интернет и мобильная связь. Однако к 6 утра появились признаки восстановления сетевой активности.

Ранее экономист Хазанов заявил, что страны Запада могут лишиться до миллиарда евро из-за блэкаута.