Промышленный эксперт рассчитал ущерб от блэкаута в Западной Европе

Западные государства, которые столкнулись с массовым отключением электричества, могут лишиться до €1 млрд, если сложившаяся ситуация продолжится в течение недели. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова.

«Прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции можно примерно оценить на уровне 100-200 миллионов евро в сутки, и в случае дальнейшего отсутствия поставок электроэнергии он будет разрастаться словно снежный ком», — сделал прогноз Хазанов.

Он также подчеркнул, что если блэкаут продлится в течение недели, экономики трех стран могут лишиться от €0,8 млрд до €1 млрд. При этом возможные косвенные потери эксперт оценил в сумму, в три-четыре раза превышающую обозначенный выше показатель.

Ранее стало известно о том, что из-за неожиданного отключения электричества в Испании перестали работать АЭС.