Продюсера и режиссера Петрухина приговорили к четырем годам колонии за взятку

В Москве прошел суд, который назначил режиссеру и продюсеру Алексею Петрухину четыре года лишения свободы за посредничество во взятке. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от объединенной пресс-службы столичных судов. Дело Петрухина рассматривал Дорогомиловский районный суд.

«Приговором Петрухин Алексей Алексеевич признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года», — указали журналистам.

Отбывать наказание Петрухину придется в колонии строгого режима. Вдобавок ему придется выплатить штраф. Такое наказание режиссер получил за то, что выступил в качестве посредника при даче взятки. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее сообщалось, что так называемого «битцевского маньяка» Пичушкина, который осужден на пожизненное лишение свободы, этапируют из колонии в Москву. Он собирается признаться еще в 11 убийствах, которые совершил в Северном Бутово.