Битцевского маньяка Пичушкина везут в Москву для следственных действий

Александра Пичушкина, который совершил серию убийств, известных как «битцевский маньяк», этапируют в столицу для проведения следственных мероприятий. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на информацию из пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Осужденный, отбывающий пожизненное заключение в исправительном учреждении, сообщил о своем намерении признаться в совершении еще 11 убийств женщин и мужчин, совершённых в районе Северное Бутово города Москвы.

«Сотрудниками Главного оперативного управления ФСИН России и Главного управления уголовного розыска МВД России получена информация о причастности Пичушкина А.Ю. к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми», — сообщил источник РЕН ТВ.

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», совершил 49 убийств в период с 1990-х по 2000-е годы, преимущественно в Битцевском лесу в Москве. Он выбирал своих жертв среди людей, которые не могли оказать сопротивление. Пичушкин отличался особой жестокостью в своих преступлениях.