Стало известно, что суд не дал Блиновской отсрочку от наказания

В решении суда о приговоре блогеру Елене Блиновской ничего не говорится об отсрочке от наказания, несмотря на просьбу подсудимой. Об этом сообщило РИА Новости.

Блиновская во время заседания суда настаивала на том, что ей надо дать отсрочку от наказания, так как ее дети являются несовершеннолетними. Младшей дочери не исполнилось и пяти лет, а еще двое детей учатся в средней школе. Савеловский суд города Москвы не учел этого, и в приговоре ничего не говорится о возможной отсрочке.

Также стало известно, что подсудимую, несмотря на вынесенный приговор, пока оставят в следственном изоляторе. Там она будет дожидаться результатов апелляции по своему делу. Это может занять порядка нескольких месяцев.

Ранее уже сообщалось, что Блиновской решением суда вынесено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок бывший блогер будет отбывать в колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет. Заключенная будет обязана выплатить штраф размером в 1 млн руб.