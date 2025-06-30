В Волгоградской области четверых подростков арестовали за экстремизм

В Волгоградской области была остановлена противоправная деятельность группы подростков, придерживающихся экстремистских взглядов. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, организатор группы задержан и помещен под стражу.

Следственным отделом по особо важным делам возбуждено уголовное дело в отношении четырех несовершеннолетних, проживающих в области. В зависимости от роли каждого из них, им вменяются статьи, касающиеся организации и участия в экстремистской деятельности, публичных призывов к экстремизму, реабилитации нацизма, незаконного оборота взрывчатых веществ и умышленного уничтожения имущества.

По данным следствия, 17-летний юноша, разделяющий радикальную идеологию, основанную на межнациональной и политической вражде, стал создателем экстремистской группы. Через популярный мессенджер он распространял материалы, подстрекающие к насилию в отношении определенных религиозных и этнических групп.

Подросток разработал план проведения несанкционированных акций в Волгограде, направленных на дискредитацию власти и разжигание розни. В эту группу он вовлек других несовершеннолетних с радикальными взглядами, с которыми регулярно встречался в арендованном гараже.

Участники группы совершили ряд преступлений, включая поджоги автомобилей, принадлежащих лицам из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. Эти преступления носили ярко выраженный экстремистский характер. В ходе обыска в гараже, который использовал организатор, было обнаружено промышленное взрывчатое вещество.

По ходатайству следствия, организатор сообщества заключен под стражу, а остальным участникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств по данному делу.

Подчеркивается, что деятельность экстремистской группы была пресечена благодаря совместной работе следователей регионального управления СК РФ, сотрудников МВД и УФСБ по Волгоградской области. Расследование продолжается.

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