Профилактическое мероприятие «Внимание – дети» стартовало в Подмосковье, сообщили в Госавтоинспекции региона. В его рамках сотрудники полиции будут в течение месяца посещать образовательные учреждения с беседами и уроками по ПДД.

Также автоинспекторы примут участие в родительских собраниях, педагогических советах и различных конференциях.

Помимо этого, в муниципалитетах Подмосковья пройдет Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги!». Особое внимание в его рамках уделят разработке схем безопасных маршрутов движения из дома до школы и обратно.

За неделю до завершения мероприятия Подмосковье примет участие во Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, которая пройдет с 18 по 22 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику.