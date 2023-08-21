Профилактическое мероприятие «Внимание – дети» стартовало в Подмосковье
Фото: [Госавтоинспекция Подмосковья]
Профилактическое мероприятие «Внимание – дети» стартовало в Подмосковье, сообщили в Госавтоинспекции региона. В его рамках сотрудники полиции будут в течение месяца посещать образовательные учреждения с беседами и уроками по ПДД.
Также автоинспекторы примут участие в родительских собраниях, педагогических советах и различных конференциях.
Помимо этого, в муниципалитетах Подмосковья пройдет Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги!». Особое внимание в его рамках уделят разработке схем безопасных маршрутов движения из дома до школы и обратно.
За неделю до завершения мероприятия Подмосковье примет участие во Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, которая пройдет с 18 по 22 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику.