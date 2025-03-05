Прояснились обстоятельства взрыва в квартире в Белореченске: виноват баллон

В Белореченске в квартире жилого дома произошел взрыв баллона, используемого при установке натяжных потолков. Информацию об этом распространил телеграм-канал SHOT, опровергнув версию об утечке газа.

По сведениям канала, взрыв 50-литрового баллона прогремел в квартире, где проживал 32-летний сотрудник компании по переработке отходов Дмитрий Г. Он получил серьезные ожоги, покрывающие 70% поверхности тела, и находится в реанимации. Также пострадал его сосед с верхнего этажа 50-летний Николай Ю., который рассказал, что после громкого хлопка очнулся под обломками. Он госпитализирован с множественными переломами и ушибами.

Инцидент в пятиэтажном доме на улице Красной произошел в ночь на 5 марта, сообщалось, что причиной инцидента стала утечка газа.

По данным МЧС, пострадали пять человек, более полусотни жильцов были эвакуированы. В городе объявлена чрезвычайная ситуация. В результате взрыва повреждены восемь квартир, расположенных на верхних этажах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в связи со взрывом в жилом доме.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в районе Сызранского НПЗ.