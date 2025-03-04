Серия мощных взрывов прогремела в районе Сызранского НПЗ

В ночь на 4 марта в Сызрани в районе нефтеперерабатывающего завода прогремела серия взрывов. О ЧП со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам местных жителей, они слышали от трех до пяти громких хлопков, после которых в небе появились яркие вспышки. Некоторые горожане рассказали, что из-за взрывной волны в их домах даже потрескались стекла.

По предварительной информации, украинские боевики с помощью дронов пытались атаковать местный завод. Российские силы ПВО отразили атаку. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 1 марта силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Россией.