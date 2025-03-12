Прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала ареста Додика

Боснийская и Герцеговинская прокуратура обратилась к правоохранительным органам с требованием об аресте Милорада Додика, президента Республики Сербской (являющейся частью БиГ), премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

Как сообщило издание Fokus, ссылаясь на заявление из канцелярии премьер-министра, вышеупомянутые политические деятели подозреваются в подрыве конституционного порядка.

Правоохранительные органы обратились за содействием к Министерству внутренних дел Республики Сербской и Федеральному полицейскому управлению Боснии и Герцеговины.

Радован Ковачевич, представитель партии Додика, отреагировал на действия прокуратуры, подчеркнув, что «никто не намерен и не в силах арестовать руководство Республики Сербской».

Он также добавил, что «Республика Сербская не предпринимает никаких действий, направленных против конституционного строя».

26 февраля суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к одному году лишения свободы с запретом на политическую деятельность в течение шести лет.

Причиной послужило игнорирование им решений Конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, контролирующего соблюдение Дейтонских соглашений, которые положили конец войне 1992-1995 годов.

Ранее сообщалось, что бывший глава государства Родриго Дутерте был задержан в столичном аэропорту Манилы. Причиной задержания названы «преступления против человечности», а основанием — ордер Международного уголовного суда (МУС).