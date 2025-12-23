Прокуратура доказала новое преступление уроженца Ивановской области, отбывающего пожизненный срок

В Ивановской области вынесен очередной приговор уже осужденному пожизненно фигуранту. Как сообщили в пресс-службе региональных судов, 49-летний мужчина признан виновным в еще одном убийстве, которое оставалось нераскрытым более двух десятилетий.

Согласно материалам дела, мужчина входил в состав организованной группы, совершавшей разбойные нападения в 2000-х годах. Одно из самых громких преступлений банды — нападение на меховой магазин в сентябре 2000 года. В ходе задержания преступников были убиты пять сотрудников милиции. В 2005 году трое членов группировки были осуждены по этому делу.

Спустя год после этого приговора мужчина сделал признательные показания еще в одном эпизоде. По данным следствия, в 2000 году он по предварительному сговору убил оружейника своей же банды, получив за это $10 тыс. Суд квалифицировал это преступление как убийство, назначив дополнительно 13 лет лишения свободы. По совокупности преступлений окончательное наказание осталось неизменным — пожизненное заключение, которое он будет отбывать в колонии особого режима.

