Прокуратура ХМАО обвинила директора нефтегазовой компании в сокрытии средств

Директор няганской буровой компании предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 78 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, уголовное дело в отношении руководителя Няганского управления буровых работ передано в суд. Мужчине инкриминируют сокрытие активов для ухода от налоговых обязательств.

По данным следствия, в период с ноября 2023 года по май 2024 года обвиняемый, действуя умышленно, скрыл от фискальных органов денежные средства предприятия на общую сумму более 78,8 млн руб. Именно эти деньги должны были быть использованы для погашения задолженности по налогам. Таким образом, руководитель воспрепятствовал принудительному взысканию средств в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что бывшего министра здравоохранения Кузбасса оставили в СИЗО.